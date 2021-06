Sostegni Bis: 16 milioni di euro per lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze

Il Governo ha stanziato 16.500.000 euro per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare (Scfm) di Firenze nel decreto Sostegni bis. Lo avevamo richiesto come MoVimento 5 Stelle nel mese di marzo in Commissione Difesa dove avevo presentato un question time in cui ribadivo la necessità di potenziare gli investimenti nella Sanità militare, ma soprattutto in soggetti pubblici come lo Stabilimento di Firenze affinché potesse, con il suo know-how, sostenere la ricerca e la produzione pubblica per i vaccini contro il coronavirus. L’obiettivo è garantire i fondi necessari per la produzione di anticorpi nazionali per il contrasto al Covid19, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo.

Ringrazio il Governo per aver messo a disposizione questi fondi che ci permettono di dare ossigeno ad una importante realtà del nostro Paese e mantenere alta l’attenzione rispetto alla ricerca scientifica. Continua il nostro impegno a fianco del personale militare e civile che è, in prima linea, dall’inizio della pandemia e che voglio, per questo, ringraziare ancora una volta.