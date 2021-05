Intrattenimento digitale, 4 milioni grazie al MoVimento 5 Stelle

La creatività è uno dei nostri massimi punti di forza. Per supportarla, abbiamo attivato il fondo per l’intrattenimento digitale. Prima di oggi non era mai successo in Italia, adesso è possibile grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle e della collega Mirella Liuzzi.

4 milioni di euro per le idee e i progetti di talenti italiani che meritano fiducia e sostegno. Sono convinto che dietro la parola ‘videogioco’ ci sia tutto un mondo di eccellenza e di competenze, da valorizzare in quanto strategico: non solo per volume d’affari, ma perché motore propulsivo di innovazione e competitività.

Questa è anche un’altra azione concreta per promuovere il made in Italy, tema sempre al centro delle nostre politiche di governo.

Continuiamo su questa strada

INFO QUI

https://bit.ly/3vofrpi