Risanamento: una conquista per tutti, una conquista di tutti

Oggi in Aula era difficile nascondere una certa emozione. Ho parlato della norma sul risanamento delle baracche di Messina. Una conquista per tutti, una conquista di tutti.

Abbiamo fatto un importantissimo passo avanti su una situazione di competenza locale rimasta irrisolta per decenni, nonostante le tante risorse stanziate, come quelle della Legge Regionale del 1990.

Adesso invece riusciamo a dare una risposta a questo problema centennale, stanziando 100 milioni di euro e nominando come commissario il prefetto Cosima Di Stani. È la dimostraziome che uniti si ottengono grandi risultati.

Il nostro impegno non si ferma. In Parlamento continueremo a servire la nostra comunità, mettendocela tutta come sempre