“Un farmaco per un amico” a quattro zampe: l’iniziativa del M5S Messina

Si chiama “Un farmaco per un amico” l’iniziativa promossa da noi PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle per aiutare e supportare le Associazioni animaliste che ogni giorno, con grande sacrificio e poche risorse, si occupano dei randagi della nostra Messina.

Dopo aver aderito nei mesi scorsi alla “Giornata della raccolta del farmaco” organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico che ha consentito di aiutare le famiglie meno abbienti del territorio, abbiamo deciso di organizzare un’analoga iniziativa per supportare i volontari della Provincia di Messina che si occupano dei nostri amici a quattro zampe.

Insieme ai PortaVoce messinesi Antonella Papiro, Grazia D’Angelo, Antonio De Luca e Valentina Zafarana, ho supportato l’evento destinando una quota alle farmacie di riferimento dei volontari. Si tratta di contributi che le Associazioni animaliste potranno utilizzare per l’acquisto di farmaci specifici e necessari per curare i randagi.

PARTECIPA ANCHE TU

Da giorno 3 fino a giorno 8 maggio tutti i cittadini sensibili al tema potranno aderire all’iniziativa lasciando un farmaco “sospeso” tra quelli disponibili nell’elenco fornito dalle farmacie di riferimento.

Un significativo aiuto per tutti i volontari che, nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che quotidianamente devono affrontare, non hanno mai fatto mancare le cure per i nostri animali.

FARMACIE DI RIFERIMENTO

Questo è l’elenco delle farmacie di riferimento di Messina e provincia dove è possibile rivolgersi per aderire all’iniziativa:

FARMACIA BRUNI

Via Cesare Battisti, 222 – Messina

FARMACIA GERMANÀ

Strada Statale 114 Contesse – Messina

FARMACIA SCIACCA RIZZO

Via Gen. A. Liotta 7 – S. Agata Militello (ME)

FARMACIA COLLICA

Via XXVII Settembre, 23/d – Capo d’Orlando (ME)

FARMACIA PIZZINO

Via Vittorio Veneto, 65, Capo d’Orlando (ME)

FARMACIA MENDOLIA

Via Nazionale 102/N – Gliaca di Piraino (ME)

FARMACIA DELLE TERME

Via Nazionale Terme 178 – Terme Vigliatore (ME)

FARMACIA CAVALLARO

Via Olivarella, Nazionale 68 – Olivarella (ME)

FARMACIA DE LUCA

Via Umberto I, 356 – Roccalumera (ME)