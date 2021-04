Importante incontro al MISE con Confesercenti di Messina e la Viceministra Todde

Oggi abbiamo portato le esigenze e le proposte dei commercianti e piccoli imprenditori del territorio messinese all’attenzione della viceministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde. Assieme a me c’era il presidente di Confesercenti e vicepresidente della Camera di Commercio di Messina Alberto Palella, che ringrazio per il grande impegno sul tema.

Ci siamo seduti al tavolo all’indomani di un importante lavoro già svolto dalle colleghe del MoVimento 5 Stelle Grazia D’Angelo e Valentina Zafarana, che hanno iniziato il confronto su una questione molto delicata, alla quale dedichiamo la massima attenzione: il sostegno alle categorie produttive. Parliamo del cuore pulsante della nostra economia e della nostra terra. Dobbiamo fare di tutto per sostenerle, dando precise soluzioni contro gli effetti di una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale.

Stiamo lavorando non solo al supporto, ma anche al rilancio di queste attività. Per raggiungere l’obiettivo stiamo dialogando sulle proposte di Confesercenti, che sono diverse e di buon senso: dall’estensione dei beneficiari del microcredito alle opportunità collegate ad un eventuale superbonus in ambito imprenditoriale.

Faremo di tutto per inserirle nei prossimi provvedimenti legati al sostegno agli operatori economici. Nel frattempo, con questi ultimi continueremo un dialogo prezioso per uscire più forti di prima da questa emergenza.

Penso che il compito della politica sia proprio questo: passare dall’ascolto all’azione, dando risposte concrete con provvedimenti i cui effetti si possano, nel più breve tempo possibile, toccare con mano. Andiamo avanti uniti!