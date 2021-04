Collegamenti Stretto di Messina, D’Uva e Floridia: “In arrivo investimenti con PNRR: Ricevute garanzie dal Ministero”

Presto giungeranno in riva allo Stretto di Messina nuovi treni che saranno in grado di imbarcare e sbarcare autonomamente consentendo, per tutti i cittadini che ne usufruiranno, un risparmio di tempo di oltre 60 minuti. Lo avevamo chiesto quando eravamo all’opposizione attraverso un’interrogazione a prima firma di Luigi Di Maio e adesso che siamo al Governo lo otteniamo.

Obiettivi concreti che porteranno i loro frutti a breve termine e garantiranno, già nel prossimo periodo, una velocizzazione nei collegamenti tra le due sponde.