Rigenera Italia, 13 mln circa per Messina e provincia

Grazie al piano Rigenera Italia promosso dal Movimento 5 Stelle, la città di Messina avrà a disposizione 420 mila euro e l’intera provincia 12 milioni e 320 mila euro per progetti su: risparmio energetico, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici e strade, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, abbattimento di barriere architettoniche e progetti di mobilità sostenibile.

Con Rigenera Italia mettiamo a disposizione di tutti i Comuni italiani la possibilità di investire per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini. Con questa norma raddoppiamo la cifra per i Comuni per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Il contributo, infatti, passa da 500 milioni a un miliardo di euro per il 2021.

Miglioriamo la qualità della vita delle nostre comunità all’insegna della transizione ecologica e diamo ai territori un’occasione unica per rilanciarsi.