Rigenerazione Urbana: 8,5 mld ai Comuni. C’è anche Messina

I finanziamenti che abbiamo messo in campo anche grazie all’impegno del Sottosegretario Giancarlo Cancelleri serviranno a realizzare progetti per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche, nonché per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto ambientale.

Si tratta di un’occasione da non sprecare, per questo ho subito informato i soggetti interessati sul territorio di Messina.

Gettiamo le basi per nuove opere pubbliche e finalmente permettiamo di completare quelle ancora incompiute del nostro territorio, dando nuovo vigore alla richiesta di lavoro e alla ripresa delle attività professionali nel settore edilizio.