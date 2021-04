Nuove assunzioni di tecnici al Sud e in Sicilia: ecco come partecipare al bando

Nelle Regioni del Sud Italia andiamo avanti con 2.800 nuove assunzioni di tecnici nella Pubblica Amministrazione. In Sicilia prevediamo 497 posti, così distribuiti:

– 55 nelle ex Province, Città Metropolitane e Autorità di Gestione Programmi;

– 94 nelle Città Capoluogo di Provincia;

– 25 nelle Aree Interne;

– 68 nei Comuni fino a 30mila abitanti;

– 255 nei Comuni sotto i 30mila abitanti.

È un momento durissimo anche per l’occupazione giovanile, specialmente sui nostri territori. Con lo sblocco delle nuove assunzioni diamo un segnale importante per ripartire e rilanciare l’efficienza della PA. Il nostro impegno per ridurre il divario tra Nord e Sud non si ferma e passa anche da qui.

LINK UFFICIALE: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/25-03-2021/pa-bando-2800-tecnici-al-sud-entro-l1-2-aprile?fbclid=IwAR1qXmmzbYTgJnaQkkPdrBVWW-tMOqUi3hKmiQQm0VSXixGAr40cZ3sR37s