Sala Allattamento di Montecitorio, un altro strumento concreto

Quella che vedete nella foto con la collega Paola Carinelli è la Sala Allattamento della Camera dei deputati. Uno spazio vicinissimo all’Aula di Montecitorio, che consente alle colleghe di conciliare l’attività parlamentare con un’esigenza primaria per le loro bimbe e i loro bimbi come, appunto, l’allattamento.

È un altro strumento concreto per agevolare il lavoro delle donne, in questo caso deputate che devono poter svolgere al meglio il loro mandato anche in questi momenti.Ringrazio Paola, che si è fatta carico dell’iniziativa con una proposta che abbiamo sviluppato e realizzato assieme ai colleghi questori e con l’apporto dell’Amministrazione di Montecitorio.Anche questo è un modo per impegnarsi a eliminare gli ostacoli che impediscono una effettiva uguaglianza tra donne e uomini.

L’auspicio è che possa anche servire da esempio per altre realtà istituzionali e lavorative. Ad maiora!