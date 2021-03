Impatto delle leggi sull’uguaglianza di genere, un passo avanti alla Camera

La Camera dei Deputati adesso ha un nuovo strumento, che sarà disponibile da domani, 8 marzo.

In seguito alla proposta della vicepresidente Maria Edera Spadoni, abbiamo lavorato per avviare un’analisi preventiva delle conseguenze che una nuova legge può avere su cittadine e cittadini. Così si può intervenire in tempo per evitare effetti di discriminazione o di disparità.

I provvedimenti possono avere infatti un impatto diverso su donne e uomini. Misure che possono portare dei benefici nel mondo del lavoro, ad esempio, possono non tenere conto che quelle stesse regole non aiutano – o addirittura penalizzano – le donne. Sono quindi necessarie precise modifiche per renderle funzionali in ogni caso. Parliamo del rischio di disuguaglianze di genere sociali, culturali o economiche: a fronte di esigenze differenziate occorrono provvedimenti diversificati.

Da domani, quindi, il Servizio Studi di Montecitorio dedicherà uno spazio, all’interno dei dossier di documentazione, all’analisi dell’impatto di genere, in modo che quando le e i parlamentari si troveranno a esaminare e votare una legge avranno a disposizione ulteriori elementi informativi, grazie ai quali prendere tutte le decisioni del caso.

Ringrazio l’Amministrazione della Camera per averci coadiuvato nell’attuazione di questa proposta della collega Spadoni. Grazie al Servizio Studi, diretto dal dottor Giovanni Rizzoni, che ha immaginato strade e soluzioni nuove per dare corso al progetto. Grazie anche ai colleghi questori, con i quali lavoriamo sempre in sinergia per il miglior funzionamento dell’Istituzione. Grazie al presidente Roberto Fico, che ha messo in campo delle belle iniziative al fine di promuovere questo nuovo strumento: ve ne parlerò anche io sui miei canali.

Continuiamo a lavorare per rimuovere gli ostacoli che impediscono una effettiva uguaglianza tra donne e uomini.