Tariffe aeree Sicilia, risultato raggiunto

“L’attivazione delle tariffe sociali per i voli da/per la Sicilia per gli studenti, i lavoratori fuori sede e i disabili gravi e gravissimi è adesso realtà: l’iter istituzionale si è concluso e la piattaforma per accedere allo sconto del 30% sarà presto operativa”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

“Come affermato dal Sottosegretario Cancelleri, che già dal 2019 aveva portato avanti la battaglia per la riduzione delle tariffe aeree da/per gli aeroporti di Catania e Palermo, si tratta di una concreta risposta dello Stato per contrastare il caro voli in Sicilia.

Da anni ci battiamo per il rispetto della continuità territoriale ed il sostanziale aumento dei prezzi, molto spesso in concomitanza delle festività, era un problema che avevamo attenzionato più volte. Insieme agli altri PortaVoce siciliani avevamo scritto al presidente dell’autorità di regolazione dei trasporti che, tra le altre funzioni, svolge anche quella di Autorità di vigilanza nell’approvazione dei sistemi di tariffazione di monitorare la realtà aeroportuale degli scali di Catania e Palermo per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

Dopo il risultato raggiunto con l’attivazione delle rotte di continuità con l’aeroporto siciliano di Comiso, quello di oggi è l’ennesimo atto concreto che portiamo a casa per il nostro territorio, nonché una conferma dell’attenzione, anche da parte di questo nuovo Governo, verso il Sud e verso la Sicilia”.