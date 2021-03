Chi ci difende dalle minacce chimiche e biologiche?

Oggi sono stato a Rieti, in visita con il collega Luca Frusone alla Scuola Interforze per la Difesa NBC. Si tratta di una struttura molto importante, che si occupa di specializzare nel settore CBRN (Chimico/Biologico/Radiologico/Nucleare) il personale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato, dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili coinvolte nella Difesa.

La pandemia ha evidenziato l’importanza di potenziare questo settore per prevenire e contrastare minacce simili. Questo è anche il motivo per cui io e i miei colleghi in Commissione Difesa siamo riusciti a fare approvare un emendamento che stanzia finanziamenti per rafforzare le capacità operative di questa Scuola.

La Scuola Interforze NBC è un fiore all’occhiello della nostra Difesa, anche per l’alta competenza e professionalità del suo personale, che partecipa a Gruppi di lavoro NATO focalizzati sulla ricerca in questo settore. All’interno ci sono delle strutture uniche per simulare situazioni di rischio e di minaccia, consentendo livelli di preparazione e di addestramento altissimi.

Ringrazio il Comandante Generale Emilio Corbucci e tutto il suo valente staff per averci accolto oggi e mostrato l’eccellente lavoro che viene svolto in questa prestigiosa Scuola.