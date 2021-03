30 milioni per il Dissesto Idrogeologico di Messina

Buone notizie per la provincia di Messina.

Sono in arrivo quasi 30 milioni di euro per i Comuni a più rischio idrogeologico della provincia di Messina. Si tratta di quegli Enti Territoriali (come ad esempio Brolo, Patti, Acquedolci e Fiumedinisi) che, lo scorso settembre, avevano fatto richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti e scuole.

Il decreto è stato approvato qualche giorno fa dal Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.

I territori sono e rimangono la nostra priorità.