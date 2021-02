Governo Draghi, perchè ci siamo

L’attività parlamentare è finalmente ripresa a pieno regime, e il MoVimento 5 Stelle ha subito dimostrato l’importanza della sua presenza come forza di governo. Far valere le nostre ragioni, in maggioranza e nell’interesse di tutti i cittadini, è proprio il motivo che ci ha spinto a esserci.

Nel decreto Milleproroghe, adesso al vaglio del Parlamento, abbiamo già ottenuto i primi risultati di peso.

Proroghiamo al 2023 l’entrata in vigore del passaggio al mercato libero dell’energia elettrica e del gas, evitando che per il 2022 famiglie e microimprese subiscano pesanti aumenti delle bollette

Blocchiamo le nuove autorizzazioni alle trivelle fino al 30 settembre

Ecco perché dovevamo esserci, ecco perché ci siamo.