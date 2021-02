Progetto EcoScuola: Plastic free e acqua a km 0 per l’Istituto Pugliatti di Taormina

“Facciamo EcoScuola – Restituiamo il futuro all’Italia” è stata la bellissima iniziativa del MoVimento 5 Stelle con cui noi parlamentari alla Camera e al Senato abbiamo restituito i nostri stipendi a favore della sostenibilità e dell’efficientamento delle scuole italiane.

In provincia di Messina sono stati tre gli istituiti che, grazie all’originalità del loro progetto, hanno ricevuto la massima votazione online e sono risultati vincitori del finanziamento. Dopo avervi parlato della “rimozione dei manufatti in amianto” dell’Istituto dell’Istruzione Superiore “Verona Trento – Majorana”, in questo articolo vi spiegherò l’idea super green dell’Istituto Pugliatti di Taormina diretto dal dirigente Luigi Napoli.

PROGETTO “PLASTIC FREE E ACQUA A KM 0”

L’Istituto Pugliatti sorge nella zona ionica della provincia di Messina e comprende due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina.

Quando venne bandita l’iniziativa 2020 di “Facciamo EcoScuola”, l’Istituto vi aderì presentando un progetto su “plastic free e acqua a km 0”. La votazione online premiò l’idea e la scuola, risultata vincitrice, ricevette 20.000 euro di fondi per portare a compimento il progetto.

“Grazie al finanziamento di EcoScuola abbiamo acquistato quattro distributori d’acqua potabile, due per la sede di Furci Siculo e due per la sede di Taormina”, ha spiegato il dirigente Luigi Napoli.

“Il consumo giornaliero delle bottigliette d’acqua per il servizio bar del nostro istituto alberghiero di Taormina ammontava a circa 500. Grazie all’iniziativa di EcoScuola non acquisteremo quasi più bottigliette di plastica e quindi da un lato andremo ad abbattere il consumo di questo dannoso materiale e, dall’altro, avremo la possibilità di erogare acqua pubblica a km 0.

L’idea si inserisce nel più ampio contesto dell’abbattimento di tutti gli sprechi – ha concluso Napoli – e del rispetto della cosa pubblica. Questo è, per noi, un modo di fare formazione ponendo maggiore attenzione alle delicate tematiche dell’ambiente e della sostenibilità”.