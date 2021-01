Giornata della Memoria 2021

Per non dimenticare la Shoah è necessario diffonderne la conoscenza. Lo sterminio del popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale è una pagina straziante della storia. Ancora oggi, per opporsi a ogni nuova forma d’odio occorrono coscienze formate per imparare, conoscere, ricordare. La memoria è azione concreta, gesto che si ripete per scacciare le tenebre della violenza e della morte. Mai più quell’orrore significa ogni giorno questa consapevolezza.

Questa è l’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. Una narrazione toccante, da ascoltare e fissare bene nella mente per tentare di comprendere davvero l’orrore dei campi di concentramento. Diffondiamola il più possibile.

#Giornatadellamemoria