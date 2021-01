Sosteniamo la cultura: bando piccoli musei

Fino al 25 gennaio i piccoli musei di Messina e provincia potranno partecipare al bando indetto dal Mibact che finanzia progetti fino a 10.000 euro.

Il MoVimento 5 Stelle si è battuto molto per l’istituzione di questo fondo, una misura importante in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo.

I progetti potranno riguardare il funzionamento ordinario del museo, gli interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, l’implementazione della fruibilità del patrimonio, l’adeguamento alle norme di sicurezza (anche per il contenimento dell’emergenza covid) ed il potenziamento delle attività di promozione e comunicazione.

L’augurio è che questo bando possa contribuire a valorizzare, proteggere e valorizzare i piccoli musei della nostra provincia.