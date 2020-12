Smart Shop, l’app per incentivare il commercio di Messina: sosteniamo il crowdfunding

Si chiama “Smart Shop” l’innovativa APP sviluppata a Messina dai giovani under 30 di Connessioni-Digitali Hub con l’obiettivo di sostenere e rilanciare il commercio in un momento di forte crisi. La piattaforma, che sarà lanciata ufficialmente il 23 dicembre, permetterà ai cittadini messinesi di acquistare tramite APP presso i negozi iscritti a Smart Shop e, al contempo, di ricevere dei premi quali buoni spesa e cashback.

Il progetto è nato nell’ambito del bando di Resto al Sud, finanziamento di Invitalia ampliato con la legge di Bilancio 2020 che incentiva i giovani ad avviare attività imprenditoriali nel Mezzogiorno. Il bando infatti eroga somme per l’avvio di progetti imprenditoriali con un programma di spesa massimo di 200mila euro.

Il crowdfunding per sostenere Smart Shop e dare liquidità agli esercenti messinesi

Il 22 dicembre è stato lanciato il crowdfunding “Mille Buoni per Messina”. L’obiettivo è quello di raggiungere la soglia di 20.000 euro e convertire la somma in buoni spesa che saranno sorteggiati tra coloro che utilizzeranno l’app per i loro acquisti. Così facendo le imprese riceveranno liquidità immediata e i messinesi saranno incoraggiati ad acquistare presso i negozi della loro città, sostenendone la ripresa.

Ho deciso di sostenere e contribuire al crowdfunding di Smart Shop perché ritengo davvero che questa sia una lodevole iniziativa per la città di Messina.

Smart Shop e la digitalizzazione

L’app di Smart Shop mira anche ad incentivare il processo di digitalizzazione delle aziende commerciali messinesi instaurando un circolo economico virtuoso tra cittadini ed esercenti. “Il 2020 ci ha dimostrato quanto sia fondamentale la digitalizzazione. Con l’app offriamo a tutti gli esercenti di Messina la possibilità di convertirsi sul web mantenendo la loro specificità, di collegare il punto vendita fisico ad una vetrina online dove il cittadino può acquistare con facilità”, hanno dichiarato i fondatori di Smart Shop che, in questo video, ci spiegano come funziona la loro innovativa app.