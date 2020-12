Rafforziamo la Difesa contro le minacce biologiche

Con l’ok in Commissione all’emendamento, a mia prima firma, alla legge di Bilancio continua il nostro impegno per avviare un potenziamento della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.

Il testo della proposta prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2021 per l’incremento delle capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa Nbc. Le risorse investite in questo settore sono di grande utilità per la collettività, motivo per il quale già dal 2021 ci impegneremo per ulteriori finanziamenti in vista dei prossimi anni.

L’emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia attuale il rischio di bloccare un Paese a causa di un virus o di una contaminazione chimica o batteriologica. Il nemico invisibile c’è e va combattuto. Ecco perché occorre lavorare sempre più nella direzione di un potenziamento di personale e mezzi nei Nuclei batteriologici-chimici delle Forze Armate.