Puntiamo sulla formazione antimafia

Approvato in commissione alla Camera l’emendamento alla legge di Bilancio, a mia firma, con cui istituiamo sei borse di studio per frequentare un master di I o II livello interdisciplinare sul tema della criminalità organizzata, da tenersi in tre università pubbliche italiane, rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud.

Formare giovani qualificati ad alti livelli in questa materia è una delle azioni per noi più efficaci affinché la lotta alle mafie, già all’avanguardia nel nostro Paese, sia sempre più incisiva. Farlo in tutto il territorio italiano è quello che serve per dare una risposta diffusa a un fenomeno che tocca l’intera comunità. Questa iniziativa rappresenta anche un’opportunità concreta per le nostre università, che potranno rafforzare questi percorsi formativi, ancora poco sviluppati e diffusi.

Ringrazio i colleghi per il supporto a una norma che rende le nostre e i nostri giovani protagonisti della lotta al crimine organizzato e il ministro Gaetano Manfredi per aver confermato una particolare sensibilità su questo tema e per il lavoro proficuo che abbiamo condiviso. Avanti così!