Felicia Impastato, 16 anni dalla sua scomparsa

Oggi sono 16 anni dalla morte di Felicia Impastato, madre di Peppino e Giovanni. Una donna che con la sua caparbietà ha lottato per avere verità e giustizia, ottenendo ciò che a gran voce chiedeva. Una donna e una madre che è riuscita a trasmettere con forza i valori della lotta antimafia ‘semplicemente’ accogliendo a casa sua centinaia di persone e non smettendo mai di raccontare la storia di suo figlio e della sua famiglia. Il suo messaggio e il suo esempio sono fondamentali anche per capire quanto può riuscire a fare una sola persona per contrastare la cultura e l’azione della criminalità organizzata. E, di conseguenza, quanto può fare ognuno di noi a partire dai gesti quotidiani.

“La mafia si sconfigge con i libri e non con le armi”, Felicia Impastato.