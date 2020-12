Ripartiamo da imprese, giovani, lavoratori e lavoratrici

Nuovi sgravi per chi assume donne e under 35, proroga di quelli previsti per le aziende del Sud. In legge di Bilancio ci sono varie misure per supportare queste categorie, come il rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale. La ripartenza economica passa necessariamente dal cuore pulsante e produttivo del Paese

Pensare alla ripresa economica dell’Italia significa concentrarsi sul futuro e mettere in campo gli strumenti adatti. Di questa visione fanno sicuramente parte i più giovani. Ma serve anche molto impegno affinché le donne abbiano sempre più spazio e peso nel mondo del lavoro. Nei prossimi mesi dovremo imprimere un cambio di passo notevole alla nostra economia, anche grazie alle risorse del Recovery Fund. Somme che non vanno semplicemente spese, ma investite grazie a una macchina gestionale veloce ed efficiente. Anche nei prossimi mesi le priorità saranno: aiutare le nostre imprese, creare occupazione, valorizzare concretamente le nostre e i nostri giovani, sostenere sempre di più le donne nel mondo del lavoro.

In questa direzione vanno alcune misure che abbiamo predisposto per la legge di Bilancio:

– Sgravi al 100% per chi assume donne disoccupate in tutta Italia;

– Sgravi al 100% per chi assume giovani under 35 in tutta Italia;

– Proroga degli sgravi al 30% per le aziende del Sud su dipendenti e neoassunti;

– Rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale: dallo scorso luglio i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40mila euro all’anno hanno visto in busta paga un aumento fino a 100 euro al mese per effetto del taglio del cuneo fiscale. Ora mettiamo le risorse per prorogare questa misura che ha consentito alle famiglie dei lavoratori con i redditi bassi e medi di vedere meno trattenute sullo stipendio e di poter usare quell’importo per le spese della famiglia.

C’è senza dubbio ancora tanta strada da fare, ma queste misure sono il chiaro e concreto segno della nostra volontà di puntare su lavoratori, lavoratrici e giovani, che assieme alle imprese sono il cuore pulsante del Paese. La strada della ripartenza inizia e passa necessariamente da loro.