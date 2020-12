Messina, 36 nuove imprese grazie al Superbonus 110%

Sul territorio della provincia di Messina, nel solo 2020, sono 36 le imprese nate grazie alla misura del Superbonus 110%. A rivelarlo è l’ultimo report di UnionCamere-InfoCamere che ha certificato i dati sulle aziende del settore edile.

Un numero positivo che, secondo l’agenzia, è da ricollegare alla maxi agevolazione introdotta dal Movimento 5 Stelle con il Superbonus 110% e il bonus per la ristrutturazione facciate del 90%. Le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, infatti, hanno inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni.

Grazie al Superbonus 110% i cittadini rendono le loro case più efficienti e sicure praticamente a costo zero, mentre le città diventano più pulite e le imprese del settore rigenerano il patrimonio edilizio senza consumare nuovo suolo.

Un investimento che, soltanto da giugno a settembre, ha portato con sé la nascita di quasi 5.000 imprese edili a livello nazionale e, stando alle proiezioni del Cresme e del Centro studi della Camera, se esteso anche solo al 2020 potrebbe valere 8 miliardi di euro.

Se poi si considera che gli interventi agevolati dalla maxi detrazione, con possibilità di cessione del credito fiscale, sono ad alta intensità di manodopera, si può immaginare il grande ritorno in termini di nuovi posti di lavoro e di fiscalità per lo Stato, sia nel settore edile che in quelli collegati quali fornitori di materiali edili e impiantistici, consulenti di lavoro, tecnici professionisti, intermediari ed anche imprese di pulizie.

E proprio per questo motivo abbiamo presentato due emendamenti con i quali chiediamo la proroga del Superbonus 110% fino al 2023. A dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto siamo convinti della necessità di dare alla nostra misura il respiro che merita e di rispondere all’appello unanime che arriva dal Paese e dai territori come Messina e provincia.