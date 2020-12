Rilanciamo il Made in Italy

Quando diciamo che uno dei nostri obiettivi principali è rilanciare il Made in Italy non vogliamo spendere belle parole, ma prendere impegni precisi e realizzare azioni concrete. Grazie al Patto per l’Export firmato alla Farnesina, a settembre 2020 abbiamo già registrato una crescita delle esportazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, nonostante la crisi durissima che sta colpendo tutto il mondo.

Adesso, con il Ristori Quater, aumentiamo di 500 milioni le risorse per questo Piano ad hoc di investimenti, che permette alle aziende italiane di conquistare quote di mercato internazionale. La qualità italiana merita sempre più spazio nel mondo, e il nostro lavoro va proprio in questa direzione.