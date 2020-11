Solo nel 2020 sono state uccise più di 90 donne. Una ogni tre giorni. La forza è una risorsa, non deve essere un’arma. L’anno scorso abbiamo introdotto il Codice rosso, la legge che prevede una corsia preferenziale riservata alle denunce per violenza di genere. Trova la forza di denunciare e chiama il 1522 in caso di violenza domestica.

#IoDenuncio #StopViolenzaSulleDonne