Alberi per il Futuro 2020, piantiamo oggi le radici per il domani

“Alberi per il Futuro” è un’iniziativa nata nel 2015 con l’obiettivo di rendere più green le nostre città migliorandone le condizioni ambientali attraverso la cosiddetta “forestazione urbana”. Non tutti sanno che ogni albero assorbe circa 15 kg di anidride carbonica e produce ossigeno per più di due esseri umani. Questo vuol dire che implementare le aree verdi dei luoghi in cui viviamo migliora la nostra stessa qualità di vita.

Ogni anno, nel mese di novembre, l’edizione di Alberi per il Futuro mobilita cittadini, famiglie, bambini, attivisti, che si riuniscono in un’iniziativa che non ha alcun colore politico se non quello comune a favore dell’ambiente.

Dal 2015 ad oggi sono stati messi a dimora circa 50.000 tra alberi e arbusti in 200 città italiane, ed ogni anno l’obiettivo è fare di più e meglio. In questo 2020 la sfida di “Alberi per il Futuro” è stata grande, forse la più grande.

La situazione sanitaria ci ha imposto di limitare al massimo gli spostamenti. Non siamo potuti andare nelle aree verdi delle nostre città a piantare nuovi semi e nuove piantine, ma lo abbiamo fatto nelle nostre case, nei nostri balconi e nei nostri terrazzi.

Abbiamo accolto la sfida di sentirci comunità anche stando nelle nostre abitazioni, in totale sicurezza. Io ho scelto di piantare un alberello di limoni perché mi ricordasse, nella mia casa a Roma, i profumi della mia Sicilia e della mia Messina.

Mettere a dimora alberi e arbusti in aree urbane, sia pur nei nostri balconi e nelle nostre terrazze, è una delle opere di mitigazione ambientale necessarie per combattere i cambiamenti climatici. Gli alberi modificano positivamente l’ambiente in cui viviamo moderando il clima, migliorando la qualità dell’aria, riducendo il deflusso delle acque piovane e ospitando la fauna selvatica.