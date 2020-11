Stati Generali, pronti a scrivere una nuova pagina

Si è conclusa la mia esperienza da delegato agli Stati generali del MoVimento 5 Stelle. Voglio subito ringraziare chi mi ha dato questa fiducia, che coincide con una grande responsabilità: contribuire a traghettare il MoVimento verso una nuova fase, con la forza delle idee e dei progetti. Sempre con la stessa voglia di combattere e il desiderio immutato di toccare con mano le nostre proposte che diventano realtà, come ormai è successo molte volte. Oggi, lo possiamo dire, sta nascendo un MoVimento nuovo, con una nuova organizzazione e un’agenda che si arricchisce, ma sempre a partire dalla nostra autentica identità. La nuova leadership e il nuovo assetto, con eletti e attivisti, saranno la corazza per affrontare mille altre sfide.

Ci hanno guardato con curiosità e interesse, ma anche con diffidenza e scetticismo. Ci hanno dato per forti o per morti, o semplicemente non ci hanno creduto. Poi le cose succedevano e la storia andava avanti, tra vittorie e sconfitte, ottime intuizioni ed errori. Parlo della storia di un movimento nato più di dieci anni fa, che ancora oggi continua a essere studiato e apprezzato in tutto il mondo come forza politica innovativa. Come strumento nelle mani dei cittadini, che mette insieme democrazia diretta, partecipazione e rappresentanza all’interno delle Istituzioni.



Ed eccoci qua. Pronti a scrivere una nuova pagina. Grazie a tutti!