Le porte del Parlamento aperte ai nostri studenti

Anche se per ora ragazze e ragazzi non ci possono venire a trovare a Montecitorio, continuano molti progetti pensati per loro, per renderli partecipi dei lavori parlamentari. Lezioni di Costituzione, ParlaWiki, le giornate di formazione. Sono soltanto alcune delle attività, rivolte ai più giovani, che portiamo avanti grazie alla collaborazione tra Camera dei deputati, Senato e Ministero dell’Istruzione.

Si tratta di progetti e nuovi bandi di concorso per l’anno scolastico 2020/2021, ma anche di programmi lanciati lo scorso anno e prorogati per quello in corso, in modo da consentire ai partecipanti di completare gli elaborati. Spiegare il concetto di democrazia con parole proprie, scoprire che tipo di lavoro svolgiamo dentro le Commissioni parlamentari, confrontarsi sui valori costituzionali: attraverso queste attività coinvolgiamo gli studenti in modo concreto.

Puntare sui giovani significa spronarli alla conoscenza, dar loro sempre più opportunità di esprimere un punto di vista consapevole e originale, anche con attività pratiche. Significa valorizzarli e dar loro tutto lo spazio che meritano.

Ciao ragazzi, vi aspettiamo presto a Montecitorio!

Il Portale Giovani della Camera, con tutti i progetti: https://giovani.camera.it/