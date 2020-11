Il Mise conferma il rifinanziamento del fondo PMI

Oggi sono intervenuto alla Camera dei deputati per ribadire che le piccole e medie imprese sono il motore del nostro Paese. Il Fondo centrale di garanzia per le PMI è arrivato a 100 miliardi di euro garantiti dallo Stato, una cifra consistente che dimostra la reale utilità del provvedimento.

Abbiamo chiesto di rifinanziare questo fondo e mi ritengo soddisfatto per la conferma del viceministro Stefano Buffagni. Una risposta attesa da tante persone, perchè ci permette di continuare a sostenere piccole e medie imprese e partite IVA anche durante questa #secondaondata, che speriamo si possa interrompere il prima possibile.

Il tessuto produttivo italiano va protetto, da Nord a Sud. Le nostre piccole e medie imprese operano in un contesto di profonda trasformazione e necessitano di una pianificazione strutturata, per questo devono poter contare su strumenti finanziari come quelli su cui il Ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Stefano Patuanelli, ci ha rassicurato.