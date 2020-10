DL Ristori, salviamo i Comuni siciliani dal dissesto

Grazie all’articolo 33 del decreto Ristori e all’intervento di Laura Castelli, le Regioni a statuto speciale, quindi anche la Regione Siciliana, potranno usare le somme del Fondo Anticipazione Liquidità per salvare dal dissesto i Comuni in emergenza sanitaria, colpiti da una gravissima crisi economica e sociale.Si tratta di un fondo che di solito è vincolato e che ora è stato sbloccato dal Governo, data l’emergenza che stiamo vivendo.

In questo modo potremo scongiurare per molti Comuni siciliani il rischio di fallimento. Adesso le Regioni dovranno provvedere ad assegnare queste risorse liberate dal Governo ai singoli Comuni.Questo è un esempio concreto di quella doverosa collaborazione tra Istituzioni che rivendicherò sempre, e che in questo caso riguarda Governo, Regioni e Comuni. Questa crisi coinvolge tutti e si supera tutti assieme.

Avanti uniti.