La decisione è presa. Come ha comunicato anche la nostra viceministra all’Economia Laura Castelli, fino a fine anno non si inviano cartelle esattoriali e non si procede a far pagare quelle vecchie.

L’attività di riscossione riprenderà con il ristabilirsi delle condizioni, ma adesso era importante garantire quest’altro rinvio. Siamo stati fra i governi che hanno fatto più sospensioni sulle cartelle. Continuiamo a lavorare per chi è in difficoltà e per la tenuta, anche sociale, del Paese.