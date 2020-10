L’archivio storico della Camera, un ‘serbatoio di sapere’

Oggi nella qualità di questore della Camera ho visitato l’Archivio Storico di Montecitorio. Si tratta di una realtà viva, di grande importanza per documentarsi sulla storia politica e istituzionale italiana, anche in vista delle decisioni da prendere per il futuro. Oltre a essere un prestigioso canale di ricerca, è un ‘serbatoio di sapere’ accessibile in larga parte anche via web, in modo facile e pratico. Nella versione digitale sono già disponibili decine di migliaia di atti dal 1848 a oggi.

La digitalizzazione è una delle nuove frontiere che ci vedono impegnati ogni giorno alla Camera, affinchè la fruibilità e l’accessibilità rendano il lavoro parlamentare uno strumento sempre più al servizio di cittadini, studiosi e addetti ai lavori. Migliorare l’efficienza delle nostre Istituzioni passa anche da questo. Complimenti e grazie al dottor Paolo Massa, sovrintendente dell’archivio Storico, e al dottor Paolo Evangelisti, che oggi mi hanno accolto.

Ecco i link dell’Archivio Storico e del Portale Storico della Camera dei deputati:

https://archivio.camera.it/

https://storia.camera.it/