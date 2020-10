Ci sarebbero tante parole da spendere su Chiara Appendino, senza dubbio una delle figure cardine del MoVimento 5 Stelle. Ne voglio dire solo una: grazie. Per la serietà, il lavoro straordinario che sta svolgendo per Torino, la coerenza. Sono sicuro che Chiara porterà a termine ogni singolo impegno preso come sindaca e che, alla fine, lascerà una città migliore di quella che ha trovato.

Ad maiora!