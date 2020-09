Al fianco delle nostre candidate e dei nostri candidati alle amministrative

Loro sono le nostre candidate e i nostri candidati alle amministrative in corso. In Sicilia ci aspetta la sfida del primo turno, mentre nelle altre regioni siamo al secondo. Voglio fare a tutti loro un grandissimo in bocca al lupo. Con il MoVimento 5 Stelle dobbiamo valorizzare le realtà locali, ed è anche grazie alla scelta di andare in coalizione con forze civiche e politiche che condividono i nostri stessi temi che siamo in corsa già in diversi ballottaggi. Il nostro obiettivo è il buon governo dei territori, mettiamocela tutta!