VotaSìDay a Messina

Anche Messina aderisce al #VotaSìDay grazie al costante impegno degli attivisti dei Grilli Dello Stretto Messina.L’appuntamento è per sabato 12. Qui i dettagli

———————————–

Il 20 e 21 settembre #VotaSÌ.

Abbiamo la possibilità, con il referendum costituzionale, di confermare la legge che ha diminuito il numero dei parlamentari da 945 a 600.

È una svolta storica per l’Italia. Tagliando 345 poltrone tra Camera e Senato, potremo ottenere un risparmio di 500 milioni a legislatura e rendere più efficiente il Parlamento, in linea con quello dei principali paesi europei.Sabato 12 settembre, per il #VotaSìDay, gli attivisti dei Grilli dello Stretto e i portavoce messinesi del Movimento 5 Stelle saranno presenti con il loro banchetto informativo:

⁃ dalle ore 10.30 alle 13 in Via Catania (fronte Mercato Vascone);

⁃ dalle ore 17 alle 19.30 a Piazza Cairoli (angolo via XXVII Luglio).Vieni a conoscere le ragioni del SÌ!

Si raccomanda il rispetto delle misure di distanziamento sociale anti Covid e di recarsi al banchetto muniti di mascherina.