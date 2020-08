FRANCESCODUVA.IT, UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO

Sono già passati più di 10 anni dalla mia iscrizione al MoVimento 5 Stelle, più di 10 anni da attivista e portavoce che ho voluto raccogliere in questo sito. Vittorie e sconfitte, scelte azzeccate ed errori che ci hanno portato fin qui. Un bagaglio di esperienze che ha valore soprattutto se condiviso e utilizzato per migliorarsi ancora e percorrere nuove strade. Da cittadino, sempre al fianco dei cittadini per cambiare davvero le cose.

Ho scelto non a caso questo momento per la pubblicazione del sito. È un periodo che ci sta mettendo a dura prova come collettività davanti a un’emergenza mai vista prima. Quanto sta accadendo ci mette a nudo, con le nostre debolezze e i nostri punti di forza. È un momento storico nel quale risalta l’importanza di valori come l’unione e la collaborazione, che secondo me rappresentano l’unica strada per farcela e uscire dalla crisi più forti di prima.

Ma è anche una fase nuova per il nostro MoVimento: una forza politica che sta realizzando un cambiamento radicale nel Paese e alla quale sono orgoglioso di appartenere. Una forza politica in continua evoluzione, che sta portando avanti la sua azione di governo nell’unico interesse dei cittadini.

Essere comunità, sociale e politica, passa anche da momenti di riflessione collettiva, come può accadere attraverso uno spazio di questo tipo. Qui continuerò a raccontare la mia esperienza politica nel MoVimento, quella come questore della Camera e quella come attivista sul territorio di Messina. Continuerò a dire la mia su temi come l’antimafia e parlerò delle attività che svolgiamo in Commissione Difesa a Montecitorio.

Sono convinto che occorre uno spazio di confronto in più rispetto al dibattito social e mediatico: ecco la ragione di questo sito.

Tutti i contenuti saranno oggetto di post quotidiani e settimanali. Quelli più importanti saranno in evidenza in home, mentre in generale li troverete suddivisi nelle varie categorie tematiche. Sul sito ci saranno due collegamenti rapidi: uno alla mia pagina Twitter e l’altro a tirendiconto.it, dove periodicamente inserisco il dato aggiornato delle mie restituzioni. In un’altra sezione, poi, sarà disponibile l’agenda con gli appuntamenti pubblici a cui prenderò parte. Infine, su una pagina dedicata saranno in evidenza tutti i canali attraverso cui potete contattarmi.

Mi auguro che apprezziate questo progetto e che mi aiuterete a coltivarlo, continuando a offrirmi il vostro punto di vista sugli argomenti che tratteremo, ma anche suggerendomene di nuovi.

Grazie di cuore per il supporto e buona lettura!