Viadotto Himera, promessa mantenuta

Dal momento del crollo alla riapertura del viadotto Himera, tra Palermo e Catania, sono passati 5 anni. Un lasso di tempo in cui il MoVimento 5 Stelle, con Giancarlo Cancelleri in testa, non ha mai mollato.

Prima la Trazzera, costruita in 30 giorni grazie alle restituzioni dei nostri portavoce siciliani, per ricucire l’Isola proprio in quel punto cruciale. Oggi il ripristino definitivo del tratto autostradale della A19. Un passo in più per accorciare le distanze in Sicilia, un’altra promessa mantenuta.

Oggi è un giorno di riscatto per la viabilità siciliana, e io sono fiero di appartenere a una forza politica che fa davvero gli interessi dei cittadini.