Inclusione sociale e lavorativa di ragazzi autistici e disabili, ieri ho partecipato a una bellissima iniziativa organizzata dal senatore Eugenio Comincini.

Grazie per l’invito e per essere in prima linea per la valorizzazione di realtà come PizzAut nutriamo l’inclusione, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli.

Complimenti, ragazze e ragazzi!